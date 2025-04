Atalanta Lazio, la serie A celebra il gol di Isaksen con un bel post sui social – VIDEO

Condividi via email

Atalanta Lazio, la serie A sui social fa rivivere ai tifosi l’azione completa dei biancocelesti che li ha portati poi al conseguente vantaggio

Missione compiuta per la Lazio, la quale aveva bisogno di vincere ieri contro l’Atalanta, e grazie ad un gran gol di Isaksen, non solo si riscatta ma rimane ancora in scia Champions.

A tal proposito la Lega serie A su Twitter celebra il gol del danese ripercorrendo nel dettaglio con un video l’azione costruita da Mandas, che ha portato successivamente poi al gol che ha sancito i conseguenti tre punti per i biancocelesti.