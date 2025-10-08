 Atalanta Lazio, dopo la sosta la grande sfida di Serie A: il punto sugli infortunati della Dea
Atalanta Lazio, alla ripresa del campionato il big match: la situazione degli indisponibili nerazzurri. Le ultimissime

Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali, la Lazio troverà di fronte a sé l’Atalanta. La squadra bergamasca è tornata oggi ad allenarsi sotto la guida di Juric, ma con diversi giocatori ancora alle prese con programmi personalizzati.

Sono infatti sette gli elementi che non hanno lavorato con il gruppo: Kolasinac si è aggregato alla Primavera, mentre Scamacca e Scalvini hanno svolto lavoro individuale sul campo. Zalewski ha proseguito invece con un programma personalizzato lontano dal terreno di gioco. Terapie mirate, infine, per Kossounou, Bakker e Bellanova, tutti alle prese con infortuni di diversa natura.

La Dea tornerà ad allenarsi domani mattina al centro sportivo di Zingonia, con l’obiettivo di recuperare quanti più uomini possibili in vista della sfida contro i biancocelesti. Ma quali giocatori recupererà Sarri contro l’Atalanta? Leggi qui.

