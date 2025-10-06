Atalanta Lazio: quali giocatori recupera Sarri dopo la sosta. E Dele-Bashiru aspetta di capire se rientrerà o meno in lista Serie A

Una boccata d’ossigeno, forse una manna dal cielo. La sosta per le nazionali arriva nel momento in cui la Lazio ne aveva più bisogno. Due settimane senza partite che Maurizio Sarri utilizzerà non per riposare, ma per provare a svuotare un’infermeria affollata e per fare il punto su una squadra che ha un disperato bisogno di ritrovare certezze ed energie.

L’obiettivo primario è recuperare gli uomini chiave. Per la ripresa del campionato contro l’Atalanta, il tecnico potrà contare sul rientro sicuro di Mattéo Guendouzi, che avrà scontato le due giornate di squalifica. A lui si spera di poter aggiungere anche Luca Pellegrini, alle prese con il trauma al ginocchio rimediato a Genova.

Ma il caso più spinoso, quello che richiede una soluzione definitiva, è quello di Matías Vecino. Fermo dall’8 agosto, l’uruguaiano è clinicamente guarito, ma non si sente ancora pronto per tornare in campo. Il suo è un blocco più mentale che fisico: la paura di una ricaduta lo frena, e il suo corpo non risponde come la sua testa vorrebbe.

Ora, però, il tempo delle attese è finito. La sosta sarà per lui il banco di prova decisivo. Come riportato dai media, il giocatore è chiamato a prendere una decisione finale sulla sua disponibilità. Questo perché alle sue spalle preme Fisayo Dele-Bashiru: anche lui in via di recupero dall’infortunio, spinge per essere reintegrato nella lista dei 25 per il campionato. Se Vecino non dovesse dare le garanzie necessarie, Sarri potrebbe essere costretto a una scelta drastica, escludendo l’uruguaiano per fare posto al nigeriano. La Lazio attende: la sosta dovrà chiarire il futuro di due pedine fondamentali per il suo centrocampo. Lo scrive il Corriere dello Sport.