Atalanta Lazio, sfida Gasperini-Inzaghi: tra pressing e verticalizzazione

Atalanta Lazio, sfida tra i due dei migliori tecnici della Serie A: Gasperini il re del pressing e Inzaghi quello della verticalizzazione

Sarà di sicuro un match divertente quello che attende i tifosi di Atalanta e Lazio il 24 giugno. Due squadre molto diverse, due allenatori con due filosofie di gioco differenti. Come riporta il Corriere dello Sport infatti Gasperini è il re del pressing, mister Inzaghi quello della verticalizzazione.

I dati forniti da Opta aiutano a capire meglio quali sono le differenze tra le due compagini: i bergamaschi dall’inizio del campionato hanno infatti recuperato per 138 palloni negli ultimi 40 metri, questi si sono trasformati poi in 32 tiri e in due reti. Palomino e Toloi sono i due artefici, coloro i quali infatti fanno ripartire il gioco dalla difesa. In casa Lazio chi ha avviato le maggiori azioni è Lucas Leiva: ben 272 mentre Manuel Lazzari ha la più alta media di metri percorsi palla al piede 10,7.