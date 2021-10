Genta: «La Lazio sta imparando il verbo di Sarri, sui Luis Alberto...»

Carlo Genta è intervenuto negli studi Sky Sport, durante la trasmissione Sunday Morning, dicendo la sua sulla Lazio di Sarri

LAZIO – «La Lazio è cosi. Una volta tanto sono state mantenute le premesse. Ci aspettavamo tutti che fosse una grande partita e cosi è stato, poi la Lazio sta ancora imparando il verbo di Sarri, ancora non è perfetta, subisce molto ma questo lo sapevamo. È una squadra che ha grande qualità ed è in crescita.

LUIS ALBERTO – Io spero per la Lazio e per i laziali che si risolva presto l’equivoco Luis Alberto, perchè non può essere messo in discussione uno dei giocatori di maggior talento tra quelli che hai. Io credo che verrà recuperato perchè non posso pensare che un giocatore di quella classe venga messo ai margini perchè non funzionale alla tua idea di calcio. L’inizio del loro rapporto non è stato semplice.

RISULTATI – La Lazio è una squandra di qualità non mi sorprende che sia lì, mi sorprende piuttosto il rendimendo ondivago ma quello lo metti nei conti, che si comincerenno a fare con Sarri o nel girone di ritorno o all’inizio dell’anno prossimo»