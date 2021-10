Freuler: «Siamo un gruppo unito, fiducia per il futuro»

Freuler ha parlato a Dazn nel post partita di Atalanta Lazio, match valido per l’undicesima giornata di campionato. Le sue parole

«Siamo un gruppo con le idee chiare da anni, piano piano si stanno inserendo anche gli ultimi arrivati ci manca l’ultimo passaggio in avanti per fare più gol e vittorie di fila, il primo tempo abbiamo fatto bene e questo mi da fiducia per il futuro»