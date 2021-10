Atalanta Lazio: biancocelesti in partenza per Bergamo – VIDEO

Atalanta Lazio, i biancocelesti sono in partenza alla volta di Bergamo dove domani li attende la squadra di Gasperini

Giorno di vigilia in casa Lazio, con la squadra di Maurizio Sarri impegnata domani al Gewiss Stadium contro i neroazzurri di Gasperini. I biancocelesti cercano continuità dopo la vittoria contro la Fiorentina in campionato, con l’obiettivo di migliorare il rendimento in trasferta. Lo stesso vale per i bergamaschi che volgiono migliorare il rendimento casalingo.

I biancocelesti sono in partenza da Fiumicino. Questo il video dei laziali che sono arrivati in areoporto, postato suoi social ufficiali del club capitolino.

GUARDA LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24