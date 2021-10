Atalanta Lazio: paradosso casa trasferta, il dato delle due squadre

L’Atalanta ha ottenuto più punti in trasferta che in casa, la Lazio lontano dall’ Olimpico ha vinto solo a Empoli

Mura nemiche. Paradossalmente il Gewiss Stadium che ospiterà tra poche ora la sfida tra Atalanta e Lazio, valida per l’undicesima giornata di campionato, può rappresentare un fattore scomodo per entrambe le squadre.

La squadra di Gasperini ha fatto cinque punti in cinque partite tra le mura amiche, vincendo una sola volta su 5 partite, mentre in trasferta se ha vinte 4 su 5.

Per Sarri invece le trasferte, almeno finora, sono state da incubo. A parte la prima, nella sua Empoli, quella dell’unica (fin qui) vittoria esterna. Dopo, solo delusioni: un pareggio ottenuto in extremis col Toro e tre sconfitte con Milan, Bologna e Verona, pesanti nel punteggio e nelle prestazioni. E k.o. la Lazio è finita pure nell’unica trasferta europea (a Istanbul col Galatasaray). Trend che punta ad invertire affidandosi a Ciro Immobile he ha già segnato 8 gol ed è in testa alla classifica marcatori e che, soprattutto, si è portato a un solo gol dal primato assoluto di Silvio Piola, potrebbe agganciarlo proprio li dove sono iniziati i suioi 158 gol realizzati con la Lazio

