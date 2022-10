Atalanta Lazio, Romagnoli punta un traguardo importante in Serie A: il dato

Scendendo in campo contro l’Atalanta, Alessio Romagnoli può tagliare un importante traguardo in Serie A. I dettagli

Alessio Romagnoli è diventato il leader difensivo della Lazio fin dalla prima apparizione in biancoceleste. Il centrale si è tolto anche la soddisfazione di segnare un bellissimo gol contro lo Spezia per poi correre come un pazzo sotto la Curva Nord.

Domenica lui e i suoi compagni sono chiamati a superare un ostacolo molto alto chiamato Atalanta e Romagnoli può tagliare un prestigioso traguardo: qualora dovesse scendere in campo raggiungerebbe quota 250 presenze in Serie A.