 Arbitro Atalanta Lazio: designato il fischietto del match di Serie A
Connect with us

News

Arbitro Atalanta Lazio: designato il fischietto del match di Serie A

News

Calciomercato Lazio, Gigot dove andrà a giocare? Spunta fuori una nuova ipotesi

News

Calciomercato Lazio, Sarri potrebbe perdere quel titolare a gennaio? Una big piomba su un attaccante

News

Calciomercato Lazio, Gila verrà ceduto a gennaio? Due squadre inglesi su di lui

News

Lazio, stravolgimenti tecnico-tattici contro l'Atalanta? La situazione dei biancocelesti

News

Arbitro Atalanta Lazio: designato il fischietto del match di Serie A

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Arbitro Atalanta Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Serie A

Con la Serie A ormai lanciata nel cuore della stagione, l’attenzione si sposta già al prossimo weekend post-sosta per le Nazionali: la 7ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con sfide di cartello e big match destinati a catturare l’interesse di tifosi e appassionati.

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Atalanta Lazio sarà il sig. Giuseppe Collu, al Var invece ci sarà Gariglio. La designazione completa:

IL FISCHIETTO DEL MATCH

ATALANTA-LAZIO (Domenica 19/10 ore 18:00)
Arbitro: Collu
VAR: Gariglio

LEGGI ANCHE – Lazio, i tifosi al fianco della squadra: dato record per la trasferta di Bergamo

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.