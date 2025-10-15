Arbitro Atalanta Lazio: designato il fischietto del match di Serie A

Arbitro Atalanta Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Serie A



Con la Serie A ormai lanciata nel cuore della stagione, l’attenzione si sposta già al prossimo weekend post-sosta per le Nazionali: la 7ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con sfide di cartello e big match destinati a catturare l’interesse di tifosi e appassionati.

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Atalanta Lazio sarà il sig. Giuseppe Collu, al Var invece ci sarà Gariglio. La designazione completa:

IL FISCHIETTO DEL MATCH

ATALANTA-LAZIO (Domenica 19/10 ore 18:00)

Arbitro: Collu

VAR: Gariglio

