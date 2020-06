Atalanta Lazio, Percassi Jr.: «Carica di significati»

L’AD dell’Atalanta Luca Percassi, figlio del presidente Antonio, ha parlato di come sarà la partita contro la Lazio

La sfida tra l’Atalanta e la Lazio da un po’ di anni ormai non è più una gara come le altre. Le due compagini sono solite sfidarsi a viso aperto per obiettivi importanti, dagli accessi in Europa alla Coppa Italia.

Mercoledì i bergamaschi ospiteranno i biancocelesti, anche se per loro il campionato ripartirà dal recupero con il Sassuolo. Sulla sfida con i biancazzurri, si è espresso l’Ad Luca Percassi a La Gazzetta dello Sport: «La gara con la Lazio è una partita carica di significati, determinanti saranno le scelte dell’allenatore».