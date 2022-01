Lazio Atalanta, la Dea rimanda a domani la partenza per Roma: attesa per l’esito dei tamponi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Atalanta ha posticipato la partenza per Roma in attesa di ulteriori controlli

L’Atalanta ha posticipato a domani la partenza per Roma, dove domani allo stadio Olimpico a partire dalle 20.45 sfiderà la Lazio, in attesa di ulteriori controlli sul gruppo squadra bergamasco. Gli esiti dei tamponi sono attesi -infatti – per domani in mattinata.

Sky fa il punto della situazione: alle 17.30 il pullman dell’Atalanta doveva partire da Zingonia ma non è partito. L’ultimo giro di tamponi, infatti, non è stato incoraggiante: parecchi giocatori sarebbero positivi. Si attende un nuovo giro di tamponi in serata. Se il numero sarà superiore al 35% l’Atalanta lo scoprirà solo domattina e sarebbe inutile la partenza per Roma, perché la partita non si potrebbe giocare. Ora la squadra è rimasta in ritiro a Zingonia. Domattina quando avranno dei dati certi sui giocatori positivi – o eventuali negativi – partiranno o meno per Roma.