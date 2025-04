Atalanta Lazio, malore per un tifoso biancoceleste al Gewiss Stadium! Che cosa è successo tra i supporters

Condividi via email

Atalanta Lazio, malore per un tifoso nel settore ospiti: ecco cos’è successo durante la sfida di Serie A a Bergamo

Lazio Atalanta è una sfida delicatissima per la corsa Champions di questo campionato di Serie A, ma qualcosa è andato davvero storto per un tifoso biancoceleste presente al Gewiss per assistere al match.

Infatti, come riportano le nostre fonti in loco, un supporter è stato colpito da un malore nel settore ospiti ed è stato immediatamente soccorso in barella. Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni nella speranza che l’intervento sia stato immediato e sudditaneo.