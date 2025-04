Atalanta Lazio, gli aggiornamenti sulla linea difensiva nerazzurra! Il punto sulle scelte di Gasperini

Atalanta Lazio sarà la prossima sfida di cartello di Serie A! Ecco le mosse in difesa di Gasperini in vista della sfida contro i biancocelesti

La prossima giornata di Serie A Atalanta Lazio sarà di certo uno di quei match che calamiteranno le attenzioni di molti degli appassionati di calcio da tutto il mondo. Tuttavia, come confermato anche da tuttoatalanta, la squadra di Gasperini non si presenterà al Gewiss senza problemi.

Infatti la retroguardia della Dea sarà probabilmente composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac, in quanto l’italiano Rafael Toloi rimane in dubbio. Non solo il capitano ma anche Kossounou ha svolto ieri un lavoro personalizzato, così come Posch, fermo per una lesione. Scalvini, invece, tornerà disponibile solo nel prossimo campionato.