Atalanta-Lazio, la Serie A presenta la sfida sui social – FOTO

La Lega Serie A ha presentato la sfida di oggi pomeriggio tra Atalanta e Lazio: la gara promette grandissimo spettacolo

La Lazio sfiderà oggi pomeriggio l’Atalanta in trasferta (calcio d’inizio ore 18) in quella che si preannuncia essere una sfida molto importante per le ambizioni di classifica di entrambe le squadre.

La Lega Serie A, intervenuta sul proprio profilo Twitter, ha ricordato l’appuntamento: