 Atalanta Lazio, Juric può sorridere! Emergenza infortuni finita e recuperi pesanti: ecco le mosse in vista della sfida
Atalanta Lazio, Juric può sorridere! Emergenza infortuni finita e recuperi pesanti: ecco le mosse in vista della sfida

Lazio, buone notizie per Vecino: riuscirà ad esserci contro l'Atalanta da titolare?

Lazio, Gaucci ricorda lo Scudetto di Perugia: cosa ha detto l'ex presidente biancorosso?

Calciomercato Lazio, trattativa importante per portare Insigne. Spuntano nuove novità

Calciomercato Lazio, Provedel andrà via? Ecco la nuova indiscrezione sul portiere biancoceleste

3 ore ago

Juric
Juric

Atalanta Lazio, il tecnico nerazzurro Ivan Juric ritrova i suoi uomini: emergenza finita e scelte di lusso. I dettagli

In casa Atalanta l’allarme infortuni sembra finalmente rientrato. Alla vigilia della sfida con la Lazio, Juric ritrova quasi tutti gli uomini persi nelle ultime settimane e potrà contare su una rosa pressoché al completo. Restano ai box soltanto Bellanova e Kolasinac, ormai vicini al rientro, oltre al lungodegente Bakker.

In difesa, dopo un lungo periodo di rotazioni forzate, tornano a disposizione Kossounou e Scalvini: quest’ultimo, reduce da un mese di stop, avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore. Nonostante ciò, contro i biancocelesti il tecnico croato dovrebbe confermare il terzetto Djimsiti-Hien-Ahanor, che ha dato solidità nelle ultime uscite.

Sulle fasce di centrocampo si rivedrà Zalewski, mentre il reparto che offre le novità più interessanti è l’attacco. Juric torna infatti ad avere abbondanza di scelte: sette giocatori per tre maglie, otto se si considera anche Pasalic. Rientrano De Ketelaere e Lookman, quest’ultimo atteso oggi a Bergamo dopo gli impegni con la Nigeria. Ma l’attesa maggiore è per Scamacca, fermo da 50 giorni e pronto almeno a un ingresso a gara in corso.

Con così tante alternative a disposizione, Juric potrà finalmente variare le soluzioni offensive e presentarsi alla sfida con la Lazio con un arsenale quasi al completo.

