Atalanta-Lazio, il commento di Cucchi: «Sconfitta senza attenuanti» Le parole del giornalista che commenta il ko biancoceleste

Arrivano i primi commenti riguardo il ko della Lazio sul campo dell’Atalanta. Sulla gara si è espresso anche il giornalista, Riccardo Cucchi, sui suoi profili social:

«Atalanta superiore in ogni reparto. E in ogni duello. Più fisica. La Lazio non riesce a mettere in campo nemmeno la giusta determinazione. Gli errori fanno il resto. Il che si traduce in una sconfitta senza attenuanti. Sempre Forza Lazio.»