Atalanta Lazio, Gasperini sceglie il silenzio stampa alla vigilia

Atalanta, niente conferenza stampa per Gasperini, alla vigilia della gara con la Lazio. Il tecnico nerazzurro ha scelto il silenzio

Niente conferenza stampa della vigilia. Questa è la scelta di Gian Piero Gasperini, quando mancano poco più di ventiquattro ore dalla gara contro la Lazio. L’allenatore dell’Atalanta ha scelto il silenzio, rifiutandosi di rispondere in video alle domande dei cronisti.

Il tecnico – come ricorda Calcioatalanta.it – domani non siederà neppure in panchina a causa della squalifica rimediata contro il Sassuolo. L’appuntamento quindi è rimandato a domani sera, sul campo.