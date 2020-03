Atalanta Lazio, dove vedere il match in programma sabato 7 febbraio contro la squadra di Gasperini

Non è ancora certo se la gara tra Atalanta e Lazio in programma sabato 7 febbraio alle 18:00 alla fine si giocherà. In tal caso, per chiunque non possa andare allo stadio, il match sarà disponibile sulla piattaforma Sky.

Il match sarà disponibile per gli abbonati sul canale 202 (Sky Sport Serie A). La gara sarà trasmessa anche in streaming sull’applicazione di SkyGo.