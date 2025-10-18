Atalanta Lazio, i convocati di Juric per la sfida contro i biancocelesti di Sarri: la lista completa dei nerazzurri

Atalanta Lazio, il tecnico Ivan Juric chiama a raccolta i nerazzurri: la lista dei convocati contro Maurizio Sarri

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric ha reso nota la lista dei convocati. Tornano a disposizione De Ketelaere, Scamacca, De Roon, Scalvini e Zalewski, assenti nell’ultima gara con il Como. Restano invece fuori Kossounou, Bellanova, Kolašinac e Bakker.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori chiamati dal tecnico nerazzurro Juric:

I CONVOCATI

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello;



Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Obrić, Scalvini;



Centrocampisti: Bernasconi, Brescianini, De Ketelaere, Éderson, Maldini, Musah, Pašalić, Samardžić, Zappacosta, De Roon, Zalewski;



Attaccanti: Krstović, Lookman, Sulemana, Scamacca.

