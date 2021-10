Atalanta-Lazio, i bergamaschi soffrono in casa. I nerazzurri hanno un rendimento esterno decisamente superiore

La Lazio si appresta ad affrontare l’Atalanta nell’anticipo del sabato pomeriggio, nella cornice del Gewiss Stadium. Ma le mura amiche non sembrano ancora essere un fattore in questa stagione dei nerazzurri.

I bergamaschi hanno conquistato appena cinque punti in cinque partite casalinghe, tra una vittoria, due pareggi e due sconfitte. In trasferta è andata molto meglio, con l’Atalanta che non ha mai perso, con quattro vittorie e un pareggio con l’Inter: un caso sicuramente singolare, che domani potrebbe avere conferma o inversione di tendenza.