Atalanta Lazio, la scelta di Baroni sul centravanti titolare nel match contro la Dea: inizierà lui il match al Gewiss

Atalanta Lazio, Baroni non ha scelta: ecco chi sarà il centravanti titolare nella prossima sfida di Serie A

Tutto pronto per la prossima sfida di Serie A della Lazio dove, il tecnico Baroni, dovrà ingegnarsi per proporre una formazione che possa ferire una delle corazzate di questa stagione. I capitolini devono infatti approfittare di questa parabola discendente della squadra di Gasperini per tentare il colpaccio e strappare tre punti vitali in zona Champions.

Atalanta Lazio, per queste ragioni, sarà una gara delicatissima e molto combattuta nella quale, stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, si presenterà al Gewiss con Tijjani Noslin schierato dal primo minuto. Vedremo se l’ex Verona saprà cogliere o meno quest’occasione.