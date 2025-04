Atalanta Lazio, i ballottaggi per la partita di domani

Atalanta Lazio grossi dubbi per Baroni per la partita di domani sera: ecco qual è il punto sulle scelte del tecnico

Domani sera alle ore 18:00 scenderanno in campo per il match di Serie A Atalanta Lazio due squadre affamate. Due formazioni desiderose di strappare i tre punti per regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi. Per farlo Baroni dovrà operare delle scelte molto mirate ma non sarà di certo semplice…

Stando alle parole di Sky infatti l’ex allenatore del Verona dovrà fare i conti con tre ballottaggi: in primis sulla corsia di destra ci sarà da valutare chi inserire dal primo minuto tra Lazzari ed Hysaj. Inoltre altri dubbi rimangono anche su Belahyane con Vecino e Tchaouna con Isaksen.