Verso Atalanta-Lazio: emergenza difesa per i bergamaschi. Gasperini sfoglia la margherita: tante assenze nel reparto arretrato

L’emergenza è finita: recuperati gli squalificati Acerbi e Luiz Felipe, è tornata la difesa titolare di Sarri. Lo stesso non può dire Gasperini, con la sua Atalanta – che sabato affronterà la Lazio – in piena emergenza difensiva.

Out i lungodegenti Hateboer e Gosens per quanto riguarda le corsie, la situazione non migliora al centro. Palomino è infortunato ma anche squalificato, motivo per cui salterà sicuramente la sfida con i biancocelesti. Anche Djimsiti è fuori. Il tecnico nerazzurro spera di recuperare Demiral e Toloi, assenti contro la Samp, perché altrimenti le scelte sarebbero più che obbligate.