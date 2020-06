Atalanta Lazio, ecco chi sarà l’arbitro del match: i precedenti

Atalanta Lazio, sarà Daniele Orsato a dirigere la sfida del Gewiss Stadium in programma domani sera alle 21.45

Il fischio di inizio di Atalanta-Lazio è in programma per le 21:45 di mercoledì 24 giugno. I novanta minuti, come si legge sul sito dell’AIA, saranno affidati alla direzione dell’arbitro Orsato, della sezione di Schio. A coadiuvare il suo lavoro ci saranno gli assistenti Meli e Preti e il IV Uomo Piccinini; al VAR Irrati e l’assistente al VAR Mondin.

Arbitro: Orsato

Assistenti: Meli– Preti

IV uomo: Piccinini

VAR: Irrati

PRECEDENTI – Orsato ha arbitrato Atalanta-Lazio due volte: la prima nella trentaquattresima giornata della Serie A 2014/2015 finita 1-1 con le reti di Biava per la Dea e Parolo per i ragazzi di Pioli. La seconda, il 17 dicembre 2018, in cui i nerazzurri hanno sconfitto i biancocelesti 1-0, grazie al gol di Zapata.