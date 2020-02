Atalanta Lazio, Percassi chiede l’anticipo del match: il motivo

Atalanta Lazio, richiesta di anticipo da parte della società bergamasca in vista della gara in programma il 7 marzo

Atalanta e Lazio si sfideranno nella gara in programma sabato 7 marzo alle ore 18:00. Questa la data fissata nei calendari che però potrebbe cambiare. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti il patron Percassi avrebbe chiesto l’anticipo del match alla giornata di venerdì visto l’impegno della squadra di Gasperini nel ritorno del match di Champions contro il Valencia (10 marzo).

La Lazio dal canto suo avrebbe rigettato la richiesta visto che la data scelta al momento della compilazione dei calendari, è stata accettata da ambo le parti, anche se in quel periodo entrambe le formazioni fossero in corsa ancora per la Coppa Italia.