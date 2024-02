Atalanta-Lazio, è anche sfida tra centravanti: in ballo due traguardi importanti. Ecco di cosa si tratta

Gianluca Scamacca e Ciro Immobile guideranno i rispettivi attacchi in una sfida tra Atalanta e Lazio che è, di fatto, uno scontro diretto per l conquista di un posto in Champions. Portare le rispettive squadre nella regina delle competizioni europee è la prima missione che i due attaccanti hanno in comune. Poi ce n’è un’altra che li coinvolge a livello individuale: convincere Spalletti a puntare su di loro per i prossimi Europei. Immobile – riporta La Gazzetta dello Sport – è stato il centravanti della Nazionale degli ultimi anni, nei mesi scorsi è uscito dal giro ma spera di rientrarci. Scamacca era ed è il futuro già designato, ma deve ancora dimostrare di meritare in pieno l’investitura

Il capitano della Lazio vuole cambiare radicalmente il corso di questa stagione. È sicuro – ora – di poter cominciare la sua stagione a Bergamo. E poi l’altro traguardo: la convocazione per i prossimi Europei.