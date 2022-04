Atalanta, Gritti: «Vogliamo l’Europa. Ora cinque partite con il coltello tra i denti»

Tullio Gritti, vice di Gasperini, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Venezia. Le sue dichiarazioni

«Le sconfitte avevano cominciato a creare bisbigli negativi, ci era mancata qualità davanti. Però se recuperi Zapata e Muriel così, si ritorna a vedere l’Atalanta che era e torniamo a far gol. E’ una boccata d’ossigeno per il morale, siamo di nuovo vicino alle piazze dove vorremmo stare. Europa? Cinque partite alla morte, ci sono scontri diretti delle altre e non possono vincere tutte e due. Ci crediamo fino alla fine finché qualcuno non ci dirà che non ci siamo».