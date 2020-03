Atalanta, Gomez: «Scudetto? Non è una follia pensarci…»

Il Papu Gomez è sicuro: non è una follia inserire anche l’Atalanta nella corsa – insieme a Lazio e Juventus – pe rlo Scudetto

Lazio, Juventus ed Inter sono le tre candidate per la lotta allo Scudetto. Qualcuno ha ridotto le pretendenti a due, una corsa tra i capitolini e i bianconeri. Qualcun altro ha allargato la competizione mettendo anche l’Atalanta. Ad inserire la Dea nella volata per il titolo è il Papu Gomez che, su Instagram, ha dichiarato:

«Probabilmente se non perdevamo qualche punto stupido potevamo avere 5 o 6 punti in più ed essere più vicini allo Scudetto. Mancano ancora 12 o 13 giornate. Per quello che facciamo non sarebbe una follia pensare allo Scudetto».