Lite Gasperini Gomez, i tifosi: «Il Papu parli oppure taccia»

Atalanta divisa. Da una parte Gasperini, dall’altra Gomez: anche i tifosi si schierano: le parole di Marino Lazzarini

La rottura tra il Papu Gomez e Gian Piero Gasperini ha diviso, come era lecito aspettarsi, i tifosi dell’Atalanta, che ora si interrogano su quale sarà il futuro dei due. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport Marino Lazzarini, presidente del club Amici dell’Atalanta, ha commentato:

«È triste. Comunque vada a finire, sarà una macchiolina sull’era più felice della nostra storia. La realtà è che nessuno può sapere con certezza cosa sia successo tra Gasp e Papu. L’unica cosa sicura è che il rispetto dei ruoli in una squadra, così come in un’azienda, deve rimanere uno dei punti cardini per il successo della stessa. Mi sembra una frattura netta. Il post social del Papu, poi, sa tanto di addio. Gli farei solo un appunto: a noi bergamaschi piacciono le cose dirette, non puoi dire che farai sapere la verità quando te ne andrai. O parli subito o taci».