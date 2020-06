Atalanta, Gasperini: «Conterà l’aspetto mentale, partiamo tutti alla pari»

Alla vigilia della gara contro il Sassuolo, Gasperini – tecnico dell’Atalanta – è intervenuto in conferenza stampa

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Il tecnico nerazzurro ha commentato la strana condizione in cui si ritrovano i club della Serie A:

«L’aspetto mentale sarà importante, anche il più imprevedibile. Per il resto ci alleniamo da tante settimane. Mancano poche ore alla ripartenza. Chi è avvantaggiato? Non lo so, forse tutti partiamo alla pari. Ci sono tanti dubbi e tante situazioni nuove, giocare a giugno e luglio con un clima caldo. In questo senso saremo tutti alla pari, vedremo chi si adatterà meglio. Non abbiamo mai affrontato una situazione simile, dobbiamo essere bravi ad adattarci e non avere alibi. Vedremo strada facendo, sarà una nuova avventura».

TIFOSI – «Loro ci seguiranno in televisione, ma li sentiamo vicini. Abbiamo un po’ il compito di dare soddisfazione a tutti. Spero che tutti possano tornare sugli spalti».