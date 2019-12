Atalanta, parla Gasperini e commenta la corsa al quarto posto. Soffermandosi sulla rivale più ostica: la Lazio.

Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha parlato della corsa al quarto posto e della Lazio.

«Per la corsa al quarto posto non so, noi faremo il possibile. Adesso mancano tante giornate, la Lazio sta facendo diversi record. Tutte corrono, non è il momento di porre degli obiettivi».