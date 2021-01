Atalanta, Gasperini: «La svolta dopo lo 0-5 col Liverpool, ma le altre non sbagliano»

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta a SkySport dopo la roboante vittoria del Milan a San Siro

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato ai microfoni di SkySport dopo Milan-Atalanta 0-3. Ecco le parole del tecnico della Dea, prossima avversaria della Lazio sia in Coppa Italia che in Serie A.

«Abbiamo svoltato dopo lo 0-5 col Liverpool, son partite da cui si impara. Oggi col Milan la miglior prestazione stagionale? Credo sia la migliore di tutto il mio ciclo a Bergamo, stiamo lavorando meglio con la difesa, pressiamo di più e siamo abbastanza efficaci. Scudetto? Quest’anno le avversarie sono più agguerrite, Napoli, Roma, Lazio, Milan e Inter sono tutte dentro per le prime posizioni, sarà più difficile del solito. Noi non possiamo avere l’obbligo di vincere le partite, i conti li faremo più avanti, non è il primo posto il mio e il nostro obiettivo. Noi meglio di altri a porte chiuse? E’ passato un anno dalla partita col Valencia, noi facevamo risultati anche all’epoca, ma senza tifosi cambia tutto, certo è che ad Amsterdam e a Liverpool se ci fossero stati i tifosi sarebbe stata più dura, ma noi abbiamo raggiunto una maturità».