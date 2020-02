L’Atalanta si prepara ad affrontare il match contro la Roma. Djimsiti, alla vigilia della sfida, parla così

L’Atalanta sarà impegnata nella prossima sfida di campionato contro la Roma di Fonseca. Djimsiti, uno dei protagonisti indiscussi della Dea, ha presentato la sfida a La Gazzetta dello Sport parlando anche della Lazio.

«Non ci siamo solo noi e la Roma. In questo campionato può succedere di tutto, basti pensare alla Lazio in lotta per lo scudetto: quelle dietro possono tornare in corsa».