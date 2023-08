Aston Villa-Lazio, la probabile formazione scelta da Sarri per il match di questa sera

Amichevole in terra inglese per la Lazio, che stasera alle 20:30 sfiderà l’Aston Villa di Emery in un match dal sapore d’Europa.

Pochi dubbi di formazione per Sarri, che oltre a fare meno di Luis Alberto (non partito per l’Inghilterra dopo le polemiche) affiderà il centrocampo a Cataldi, Basic e Vecino. Difesa titolare ed in attacco tutti a disposizione, anche Castellanos.

La probabile formazione della Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.