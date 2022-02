Assou-Ekotto: «Uno stupido club italiano non mi ha acquistato per i miei capelli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Benoit Assou-Ekotto, ex calciatore del Tottenham, ha parlato a The Athletic della sua carriera, svelando anche un particolare retroscena.

«Ho parlato con un club italiano, uno stupido club italiano. Mi hanno detto ‘ci piaci, ma per noi sarebbe complicato spiegare ai tifosi che stiamo comprando un giocatore con i capelli come i tuoi’. Siamo arrivati addirittura a questo! Sarei davvero curioso di sapere come sarebbe andata la mia carriera se non avessi sempre avuto capelli stravaganti».