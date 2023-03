Assessore Onorato: «Se Lotito vuole lo stadio...»

L’assessore ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile interesse nel costruire una nuova struttura per i biancocelesti

Alessandro Onorato, assessore del comune di Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, in cui ha parlato anche di un possibile nuovo stadio per la Lazio.

LE PAROLE- «Parlando di impianti, è inutile discutere di Flaminio se il progetto non c’è. Il Comune di Roma è pronto ad affiancare e supportare il progetto, a seguire l’iter. Ma se il progetto non c’è, non possiamo parlarne. Ovviamente il presidente Lotito è liberissimo di prendere o non prendere in considerazione il Flaminio, ci mancherebbe. Non vogliamo darlo per forza alla Lazio. Anzi, se Lotito avesse intenzione di farlo altrove, ci dicesse dove e siamo pronti a dare la stessa attenzione che abbiamo dato alla Roma»