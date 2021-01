Assemblea di Lega Serie A, l’arrivo di Lotito a Palazzo Parigi – VIDEO

Claudio Lotito è arrivato pochi istanti fa a Palazzo Parigi per l’assemblea di Lega Serie A: l’arrivo del presidente della Lazio

Claudio Lotito è arrivato pochi istanti fa a Palazzo Parigi per l’Assemblea di Lega Serie A. Nella giornata di oggi è prevista infatti un’assemblea della Lega Calcio per rinnovare le cariche ma soprattutto per scegliere i sei rappresentanti del consiglio d’amministrazione della media company.

La rielezione di Paolo Dal Pino a presidente di Lega sembra scontata mentre la decisione sulla media company alimenta maggiori curiosità, in particolare dopo le indiscrezioni relative ad una possibile nomina di Andrea Agnelli come presidente.