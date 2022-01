Assemblea di Lega, Dal Pino non parla: voci su un commissariamento

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal Pino lascia l’Assemblea di Lega senza parlare: voci su un commissariamento. L’ad scuro in volto

Come racconta Sportface l’ad della Lega Serie A Paolo Dal Pino avrebbe lasciato l’Assemblea di Lega senza rilasciare le consuete dichiarazioni in conferenza stampa e scuro in volto.

Si rincorrono allora le voci circa un commissariamento della Lega Serie A. Il motivo? Ll’elezione, come consigliere indipendente, di Blandini, non un suo candidato. Ma anche visioni divergenti sull’adeguamento dello statuto ai nuovi principi fondamentali così come richiesto dalla Figc, inoltre non si è parlato della capienza degli stadi.