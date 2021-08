Asse di mercato Genoa-Lazio: rallentamento per Fares interessa Caicedo

Si scalda l’asse di calciomercato tra Genoa e Lazio. I rossoblù pensano ad un doppio colpo dai biancocelesti: Fares-Caicedo nel mirino

Asse caldo. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il Genoa sta lavorando sul mercato per dare stabilità ed esperienza alla rosa. Per farlo punta ad un doppio colpo dalla Lazio:

da un lato la pista che porta a Mohamed Fares, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, ma per il quale si è registrato un rallentamento. Dall’altro c’è invece la pista Caicedo. Il grifone ha nel mirino l’attaccante ecuadoriano per rinforzare il proprio reparto d’attacco aggiungendo un’altra punta a Lammers, in arrivo dall’Atalanta. Il suo arrivo rinforzerebbe un reparto composto da giocatori giovani (Kallon, Buksa e Bianchi) e darebbe quell’esperienza in più considerato che Destro è sulla lista dei partenti.