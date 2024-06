Aspri non ha dubbi: «Questa Roma non è assolutamente da rifondare, vi dico perchè »

Aspri, il giornalista analizza la situazione della Roma e rilascia delle dichiarazioni sulla rosa della squadra di De Rossi

Ai microfoni di Radio Radio ha parlato il giornalista Fabrizio Aspri, il quale fa il punto della situazione sulla Roma rilasciando queste dichiarazioni

ROSA DA NON RIFONDARE – Chiesa sta per iniziare a fare un Europeo e quindi è un giocatore in buone condizioni. Secondo me è un costo che la Roma si può sobbarcare per migliorare. Detto questo credo che la Roma abbia una rosa qualitativa. Si deve cambiare il terzino, ma io non cambierei tantissimo in questa squadra, secondo me non è una rosa da rifondare. Non sono d’accordo con chi dice che bisogna cambiare 6 titolari. Per me la Roma è molto forte se allenata in un certo modo e messa in campo in un determinato modo