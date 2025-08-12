Asllani Inter, Lazio, ricordi il centrocampista? Si avvicina questa competitor in Serie A

Asllani Inter era accostato alla Lazio, ora sul giovane centrocampista si avvicina questa competitor in Serie A, vediamo di chi si tratta nel dettaglio

Kristjan Asllani, vecchia conoscenza della Lazio, potrebbe essere uno dei nomi più discussi nel calciomercato in uscita dall’Inter durante questa estate. Il centrocampista albanese, classe 2002, non sembra rientrare nei piani della squadra nerazzurra per la stagione 2025/26, e per questo motivo la dirigenza di Viale della Liberazione è pronta a valutare le offerte che arriveranno. Al momento, però, si tratta ancora di ipotesi. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Torino starebbe osservando con attenzione il profilo dell’ex Empoli, ma non ci sarebbero trattative ufficiali con l’Inter.

Il club granata avrebbe in mente di affidare ad Asllani il ruolo di regista nel nuovo modulo 4-3-3 voluto dal tecnico Marco Baroni. Una mossa che richiede un giocatore con le caratteristiche giuste per dirigere il gioco, verticalizzare e dettare i tempi della manovra, qualità che il centrocampista ha già dimostrato in passato, soprattutto durante la sua esperienza all’Empoli.

L’Inter, dal canto suo, valuta Asllani intorno ai 20 milioni di euro e preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Non ha fretta di vendere a un prezzo basso, ma l’intenzione è di monetizzare al meglio per poi reinvestire sul mercato, con l’obiettivo di acquistare un centrocampista con caratteristiche diverse o un giovane da far crescere.

Dopo aver rifiutato un’offerta del Sassuolo, Asllani – che ricordiamo essere stato accostato prorpio alla Lazio qualche mese or sono – è stato affibiato anche alla Fiorentina e al Bologna. Sebbene nessuna delle due società abbia formalizzato una proposta ufficiale. Per ora, il Torino rappresenta una possibilità interessante, ma si trova ancora in una fase preliminare. Nel frattempo, il centrocampista continua ad allenarsi con impegno, in attesa di sviluppi sul suo futuro. L’Inter osserva con attenzione e, se il Torino o altri club dovessero fare sul serio, è pronta a trattare, ma solo alle giuste condizioni economiche. Al momento, comunque, non ci sono trattative ufficiali.