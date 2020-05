Lazio, Arturo Diaconale ricoverato d’urgenza

Il portavoce della Lazio è stato ricoverato d’urgenza e dopo un intervento d’urgenza. Nessun collegamento al Coronavirus

Attimi concitati e di preoccupazione per l’ambiente Lazio: Arturo Diaconale è stato ricoverato d’urgenza.

Non ci sarebbe nessun collegamento con il Coronavirus, ma l’ospedalizzazione sarebbe avvenuta dopo un intervento d’urgenza. Il portavoce biancoceleste su starebbe comunque riprendendo. Ultimamente il dirigente si stava prodigando per far sì che la Serie A potesse riprendere e la società capitolina non subisse ingiustizie, scatenando anche il dissenso popolare.