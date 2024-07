Artistico Juve stabia, parla il manager: «Confermo il trasferimento in Campania e sono sicuro che DIMOSTRERA’ questo»

Artistico Juve stabia, il manager del giovane calciatore si esprime riguardo l’approdo di quest’ultimo in Campania

Ai microfoni di TMW ha parlato Busiello ovvero il manager di Artistico, il quale riguardo l’approdo di quest’ultimo alla Juvestabia dalla Lazio rilascia queste parole

PAROLE – È vero, Gabriele approderà alla Juve Stabia, per completare quello che è il suo percorso di crescita dopo alcune stagioni in Serie C. Per la Serie B è adesso pronto, sono certo che dimostrerà anche in categoria il suo volere

Abbiamo parlato solo con Spezia e Cosenza, altri due club che hanno concretamente manifestato interesse, ma la scelta è ricaduta poi sui campani (la Juve Stabia, ndr), e sul progetto che ci è stato prospettato dalla società, a nostro avviso giusto per il percorso che abbiamo in mente per Gabriele. Che è felicissimo di approdare in una formazione che ha dimostrato di volerlo fortemente, non vede l’ora di iniziare questo suo nuovo percorso: sono certo che in quel contesto, e con un mister preparato come Pagliuca, potrà fare bene. Con la Salernitana non abbiamo mai avuto contatti in tutto questo periodo. L’obiettivo è quello di crescere e completarsi. Sarà a piena disposizione del mister e dei compagni, con umiltà e dedizione a lavoro, per fare bene non solo a livello personale ma anche di club. Gli obiettivi del collettivo sono l’aspetto primario, e lui vuole dare il suo contributo