Da allenatore a dirigente: Arsene Wenger entra a far parte della FIFA

FIFA, l’ex tecnico Arsene Wenger chiude la sua carriera di allenatore e inizia quella da dirigente

Ventidue anni alla guida dell’Arsena, ora un futuro da dirgente. Arsene Wenger ha lasciato i Gunners per reinventare la sua carriera: il francese entrerà ufficialmente nella FIFA come nuovo Chief Global Football Development, alla veneranda età di 70 anni.

Prima dell’ufficialità della notizia, l’ormai ex tecnico era stato accostato anche al Bayern Monaco dopo l’esonero di Kovac: la trattativa, però, può considerarsi una semplice indiscrezione.