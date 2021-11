Sacchi su Italia Svizzera: «Dobbiamo governare la partita. Su Belotti...»

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato in vista di Italia-Svizzera di questa sera allo stadio Olimpico di Roma

Arrigo Sacchi, ex allenatore ed ex c.t. della Nazionale, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del match fondamentale di questa sera tra Italia e Svizzera.

ITALIA IN DIFFICOLTA – «L’Italia, che ha appena vinto con merito (e non è poco) un Europeo, è andata in difficoltà in due occasioni. Quando l’avversario, ad esempio la Spagna, ha esercitato un possesso-palla elegante e prolungato, e quando, ad esempio l’Austria, ha puntato sul pressing feroce. In sostanza gli azzurri hanno avuto problemi quando gli altri hanno rubato loro l’idea. Bisogna dunque fare in modo che ciò non si verifichi».