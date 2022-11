Arresto D’Onofrio, domani Consiglio Federale d’urgenza. I dettagli

Convocato per domani un consiglio federale d’urgenza per discutere il caso dell’arresto di D’Onofrio, ex procuratore dell’AIA

La FIGC ha convocato per domani un consiglio d’urgenza per discutere sulla vicenda dell’ormai ex Procuratore dell’Aia, Vincenzo D’Onofrio, arrestato per traffico di droga.

Come riportato da Sky, la seduta del consiglio servirà a fare “una riflessione politica” e ad “approfondire” la vicenda. L’Aia ha già fornito alla FIGC tutta la ricostruzione chiesta da Gravina riguardo alla procedura di nomina di D’Onofrio. La federazione ha già acquisito gli atti dalla magistratura.