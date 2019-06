Armini, tra Europeo e Lazio: Inzaghi lo aspetta per la seconda fase di ritiro

Armini, tra i pre-convocato dall’Under 19 per gli Europei in Armenia nella seconda fase di ritiro potrà unirsi alla prima squadra

Con la Lazio è stato il primo 2000 a debuttare in Europa League e in campionato, capitano della Primavera, Nicolò Armini sogna in grande. E’ stato pre-convocato dalla Nazionale italiana Under 19 per i prossimi Europei. Il 9 luglio si saprà ufficialmente se farà parte della prossima kermesse che si svolgerà in Armenia.

Intanto, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi lo vorrebbe aggregare alla Prima Squadra per i prossimi ritiro. In caso di mancata convocazione con l’Italia, il giovane difensore potrebbe unirsi ai compagni già ad Auronzo. Se dovesse partire per gli Europei potrebbe aggregarsi alla seconda fase di ritiro che si terrà in Germania. Un altro riconoscimento, un premio al talento e alla passione di questo giovane ragazzo.