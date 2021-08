Armini saluta la Lazio: «Un sogno giocare nella squadra del cuore» – FOTO

Armini ha salutato la Lazio sul suo profilo social dopo l’ufficialità del suo passaggio al Piacenza: le sue parole

Oggi è il giorno del passaggio di Armini al Piacenza con la formula del prestito. Il difensore ha voluto salutare la Lazio, la squadra dove è cresciuto. Queste le sue parole sul suo profilo Instagram:

«Ogni volta che riguardo queste foto capisco quanto sono stato fortunato. Fin da bambino ho sempre desiderato e sognato di giocare nella mia squadra del cuore e della mia città e sono onorato di aver avuto la possibilità di farlo fino ad oggi. Quest’ultimo anno ho coronato uno dei miei sogni di entrar a far parte della prima squadra e ringrazio tutti compagni per come mi hanno accolto e per come mi hanno fatto sentire importante ogni giorno. Ora inizia una nuova avventura, ringrazio il Piacenza per l’opportunità e la fiducia. Cercherò di utilizzare questa nuova esperienza per migliorare e tornare tra un anno più forte di prima. A presto Lazio mia».