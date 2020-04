Lazio, Armini festeggia la Pasqua con la giusta musica VIDEO

Il capitano della Lazio Primavera non si dimentica della sua squadra del cuore nemmeno nel giorno di Pasqua

In un periodo di sofferenza come quello che stiamo vivendo, festeggiare la Pasqua può risultare difficile.

Soprattutto in certe situazioni però bisogna tenere duro e pensare positivo, proprio come fa Armini con la sua famiglia. Su Instagram il capitano della Lazio Primavera ha dimostrato come stia vivendo questa festività insieme ai suoi cari, non dimenticandosi del suo grande amore: la prima squadra della Capitale. Il ragazzo ha infatti ripreso un momento di spensieratezza in cui tutti cantano l’inno della Lazio.